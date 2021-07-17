В Албании восстанавливают популяцию кудрявых пеликанов

Пеликан по имени Джонни гордо разгуливает по территории Национального парка Дивьяка-Караваста в Албании. Три года назад..

Пеликан по имени Джонни гордо разгуливает по территории Национального парка Дивьяка-Караваста в Албании. Три года назад это место стало для него домом. Здесь, в 90 километрах от столицы Тираны, базируется Центр по восстановлению птиц, первый в своём роде в Албании и на Балканах.

Джонни попал сюда из-за травмы и не может летать. К туристам уже привык.

[туристка]:

«Мы приехали сюда, потому что здесь очень красивая природа и есть вымирающие виды. Это не та природа, которую можно увидеть в других регионах Албании».

По данным Регионального агентства охраняемых территорий, за время пандемии пар пеликанов, способных воспроизводить потомство, в этой лагуне стало на 20% больше – 85.

В целом тут обитает около 260 видов птиц. При этом здесь единственная гнездовая колония кудрявых пеликанов в стране. Они здесь с декабря по середину лета. По всему миру эти птицы относятся к уязвимому виду.

Ещё сто лет назад здесь было 250 репродуктивных пар кудрявых пеликанов. Их количество резко уменьшилось в начале 2000-х годов.

Тогда пар осталось всего 19. В основном, из-за того, что им стало нечего есть – в регионе вёлся активный рыболовный промысел.

Восстанавливать популяцию начали в 2014 году. Затишье во время пандемии также пошло пеликанам на пользу – они размножились ещё активнее.

Впрочем, в то же время здесь стало вдвое меньше туристов, что сократило финансирование центра.

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