Мраморное море в Турции заволакивает слоем зелёной слизи

Поверхность Мраморного моря в Турции медленно заволакивает плотный слой зелёно-серой слизи. К югу от Стамбула её..

Поверхность Мраморного моря в Турции медленно заволакивает плотный слой зелёно-серой слизи. К югу от Стамбула её появилось столько, что это стало угрозой для морской жизни и рыболовной отрасли.

Это органическое вещество содержит микроорганизмы. Оно распространяется в тех местах, куда в море поступают сточные воды. Именно они становятся питательной средой для размножения.

Режиссёр-документалист Тахсин Сейлан решил снять фильм о влиянии этой слизи на море.

[Тахсин Сейлан, документалист]:

«Бедственное положение Мраморного моря – результат деятельности человека. Это результат бытовых отходов и загрязнения. Это вызвано людьми, и нет никаких шансов найти решение этой проблемы за столом».

Он говорит, что действовать нужно как можно скорее.

[Тахсин Сейлан, документалист]:

«Единственное, что нужно делать, – это не выбрасывать отходы в море. Мы выбрасываем туда наши отходы, но рассчитываем получить рыбу и кислород. Это серьёзная дилемма человечества. Я думаю, что природа этого не заслуживает».

С этим соглашаются и биологи.

[Левент Артуз, гидробиолог]:

«Мраморное море, которое умерло в 1989 году, теперь ищет новый способ возрождения. Пока ситуация не изменится, ничего не произойдёт. Мы и дальше будем сталкиваться с подобными бедствиями».

Эксперты говорят, что на формирование слизи также повлияло повышение температуры мирового океана.

Власти Турции уже объявили, что создадут комиссию, которая начнёт обсуждения, чтобы понять, как исправить ситуацию.

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