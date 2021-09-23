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Лава из вулкана на острове Пальма сжигает всё на своём пути

Лава из вулкана на острове Пальма сжигает всё на своём пути

На принадлежащем Испании канарском острое Пальма продолжают эвакуировать жителей из-за извержения вулкана. Свои дома покинуло уже..

Дата загрузки: 2021-09-23

На принадлежащем Испании канарском острое Пальма продолжают эвакуировать жителей из-за извержения вулкана. Свои дома покинуло уже несколько тысяч человек.

Тенегия активно выбрасывает лаву с воскресенья. Её поток медленно движется к Атлантическому океану, испепеляя всё на своём пути. Уничтожено уже не менее 150 домов, включая здания школ. Досталось и банановым плантациям. Бананы – крупнейший экспортный продукт острова.

Фермеры пытаются спасти урожай.

[Марио, местный житель]:
«Я в ужасном положении, как и все остальные здесь. Собираемся разгрузить грузовик и завтра снова вернуться».

[Роберто, местный житель]:
«Пытаемся собрать всё, что можем. Урожай бананов».

Города покрыты слоем пепла. При этом специалисты говорят, что содержание вредных веществ в воздухе остаётся в норме.

[Мигель Анхель Моркуенде, специалист из кризисной группы]:
«Уровень серы в норме. Судя по показателям, угрозы здоровью людей нет. Шлейф углекислого газа находится на большой высоте – три километра. Как я уже сказал, опасности нет».

Токсичные газовые облака могут образоваться в случае, если лава достигнет океана. Изначально специалисты ждали этого уже на следующий день после извержения. Однако сейчас говорят, что лавовый поток настолько замедлился, что может и вовсе не дойти до воды.

В предыдущий раз Тенегия извергалась в 1971 году. Тогда погиб один человек. В этот раз о пострадавших либо жертвах сообщений не поступает.
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