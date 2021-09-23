Лава из вулкана на острове Пальма сжигает всё на своём пути

На принадлежащем Испании канарском острое Пальма продолжают эвакуировать жителей из-за извержения вулкана. Свои дома покинуло уже..

На принадлежащем Испании канарском острое Пальма продолжают эвакуировать жителей из-за извержения вулкана. Свои дома покинуло уже несколько тысяч человек.

Тенегия активно выбрасывает лаву с воскресенья. Её поток медленно движется к Атлантическому океану, испепеляя всё на своём пути. Уничтожено уже не менее 150 домов, включая здания школ. Досталось и банановым плантациям. Бананы – крупнейший экспортный продукт острова.

Фермеры пытаются спасти урожай.

[Марио, местный житель]:

«Я в ужасном положении, как и все остальные здесь. Собираемся разгрузить грузовик и завтра снова вернуться». [Роберто, местный житель]:

«Пытаемся собрать всё, что можем. Урожай бананов».

Города покрыты слоем пепла. При этом специалисты говорят, что содержание вредных веществ в воздухе остаётся в норме.

[Мигель Анхель Моркуенде, специалист из кризисной группы]:

«Уровень серы в норме. Судя по показателям, угрозы здоровью людей нет. Шлейф углекислого газа находится на большой высоте – три километра. Как я уже сказал, опасности нет».

Токсичные газовые облака могут образоваться в случае, если лава достигнет океана. Изначально специалисты ждали этого уже на следующий день после извержения. Однако сейчас говорят, что лавовый поток настолько замедлился, что может и вовсе не дойти до воды.

В предыдущий раз Тенегия извергалась в 1971 году. Тогда погиб один человек. В этот раз о пострадавших либо жертвах сообщений не поступает.

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