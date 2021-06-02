Ткань нового поколения: питерские учёные создали самоочищающееся покрытие

Учёные Санкт Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали технологию, которая позволяет создавать самоочищающиеся ткани. Грязь с такого материала сходит под воздействием солнечных лучей или смывается дождём. В этом процессе также уничтожаются бактерии и микроорганизмы.

Секрет – в интерференционных пигментах. Это наночастицы на основе оксидов титана, железа, олова, никеля, алюминия, хрома и других металлов.

[Наталья Дащенко, доцент кафедры химических технологий СПбГУПТД]:

«Наноразмерный диоксид титана наносится на поверхность любой ткани в слое связующего, то есть специальное вещество плёнкообразующее, которое прочно удерживает наночастицы диоксида титана на поверхности. И при попадании органических или неорганических загрязнений с помощью ультрафиолетовых лучей или капель воды грязь на поверхности либо окисляется, либо удаляется при стекании капель воды».

Покрытие можно наносить на любые ткани, в том числе с металлизированными нитями. При этом цвет материала изменяется.

[Наталья Дащенко, доцент кафедры химических технологий СПбГУПТД]:

«Если говорить о тканях полиэфирного состава, например, о ткани для изготовления штор – вот такие популярные сейчас ткани-блэкаут, – то на их поверхность гораздо легче нанести пигменты. В более тонком слое они удерживаются. Можно нанести пигменты разного состава и получить интересный колористический эффект».

По мнению разработчиков, такая технология подойдёт для производства штор, мебельной обивки или обивки для автомобильных кресел, а также – для пошива одежды, которую не приходится часто стирать. Обработка ткани нанопокрытием обойдётся в 80 рублей за квадратный метр.

Технологию уже успешно опробовали на Вологодском текстильном комбинате. Некоторые производители также заинтересовались разработкой питерских учёных.

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