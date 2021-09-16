Море наступает на рыбацкую деревню в Гонконге

Скопление домов на сваях в окружении лодок. Это Тай О – традиционная рыбацкая деревушка в Гонконге...

Скопление домов на сваях в окружении лодок. Это Тай О – традиционная рыбацкая деревушка в Гонконге. И ей угрожает исчезновение. Уже в ближайшие десятилетия она может полностью уйти под воду из-за повышение уровня моря.

Район находится на западе острова Лантау, недалеко от международного аэропорта. Он сильно пострадал во время двух последних супертайфунов в 2017 и 18 годах.

Этому рыбаку 84 года. В его доме прожило не одно поколение его семьи. Но после тайфунов он оказался полуразрушенным и наполовину в воде.

[рыбак]:

«В 2008 году во время тайфуна вода доходила почти до уровня обеденного стола. Я думал, что это крупнейший тайфун, который я видел. Но в 2018 пришёл другой, ещё сильнее. Воды было ещё больше. Вся моя мебель оказалась под водой».

В 70-х годах прошлого века в деревне жило 30 тысяч человек. Теперь осталось только три тысячи.

При этом каждый год уровень воды поднимается примерно на 3 миллиметра.

Здесь пытались возводить временные заграждения, которые защищали дома людей от воды. Власти также запустили программу по замене основных бытовых приборов в случае их повреждения.

Однако эксперты говорят, что местность в будущем будет ещё более уязвима перед экстремальной погодой и уже через 50 лет в деревне вообще не останется жителей.

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