Нашествие медуз на побережье Азовского моря в Крыму отпугивает туристов

Медузы испортили отдых туристам в Крыму. К побережью Азовского моря прибило тысячи этих существ. Желающих купаться..

[Алёна, туристка]:

«Если очень хочется, то можно, но тогда вам придётся расталкивать медуз. Это такое клейкое, неприятное прикосновение – желеобразный, холодный и отвратительный контакт. Плюс, ещё они жалятся». [Нина, туристка]:

«Мы приехали сюда покупаться, но здесь медузы. Будем искать новое место для купания, для отдыха».

Медузы испортили отдых туристам в Крыму. К побережью Азовского моря прибило тысячи этих существ. Желающих купаться теперь почти нет. Пляжи опустели.

Учёные говорят, что нашествие медуз вызвано тёплой и сухой погодой. Она стоит в регионе уже несколько лет. Дождей мало, поэтому в море поступает меньше пресной воды.

[Сергей Алемов, сотрудник Института биологии южных морей]:

«За последние засушливые годы сток основных рек Кубани и Дона относительно снизился. Соответственно повысился уровень солёности».

Более солёная вода – идеальная среда для обитания и размножения медуз.

[Сергей Алемов, сотрудник Института биологии южных морей]:

«Медузы давно присутствовали в Азовском море, но не в таких количествах, которые мы сейчас наблюдаем. Рост численности и биомассы, размера медуз связан с повышением солёности моря и наличия благоприятной для медуз кормовой базы».

По словам учёных, медуз станет меньше только тогда, когда вода перестанет быть такой солёной. В Крыму встречается два вида этих морских обитателей. Для жизни людей они не опасны.

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