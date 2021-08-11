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Как музыка помогает слепой девочке преодолеть страх. Трогательное видео

Как музыка помогает слепой девочке преодолеть страх. Трогательное видео
Как музыка помогает слепой девочке преодолеть страх. Трогательное видео

Супруги Херст удочерили двух слепых четырёхлетних девочек из Китая. У обеих диагноз анофтальмия (недоразвитие или отсутствие глазного яблока). Иви весила около 5 кг и едва могла сидеть и стоять.

Теперь девочки живут в США. В семье Херстов также растут трое собственных детей и приёмный сын. В возрасте восьми лет у Иви появились судорожные припадки, и требовалось сделать электроэнцефалограмму (ЭЭГ).

Иви страдает посттравматическим стрессовым расстройством и очень боится врачей. Подготовка к проведению обследования занимала 30-60-минут. Медсёстры волновались, что не успеют всё сделать из-за беспокойного поведения ребёнка. Зная, любовь девочки к музыке, медсестра попросили её спеть. Малышке помогала музыкальный терапевт Мотт Эмма Ваймер. Девочка успокоилась и сосредоточилась на пении. Она попросила маму записать видео. «Она заслуживает того, чтобы о ней узнали. От неё исходит яркий свет, куда бы она ни пошла, и у неё просто дух выжившего», – сказала мама девочки Кэти Херст.

Родители заметили, что маленькая Иви любит музыку, когда впервые её купали. Малышка напевала китайскую песенку. Пение помогает девочке справляться со страхом в незнакомом месте или при посещении врача. «Благодаря пению она научилась переключать своё внимание с происходящего, которое её пугало, на пение, и успокаиваться», – пояснила музыкальный терапевт.

Кэти Херст надеется, что история Иви поможет людям узнать о важности музыкальной терапии.

«Музыка – это международный язык», – говорит Кэти. Она разрушает барьеры и поддерживает эмоциональное здоровье, а таблетки этого не могут».

«Музыкальная терапия просто необходима для таких детей, как Иви. Я надеюсь, что положительный опыт соединения медицины с тем, что она любит больше всего – музыкой, поможет ей побороть страх визитов к врачу. Музыка – это лекарство», – сказала Кэти.

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