Как музыка помогает слепой девочке преодолеть страх. Трогательное видео

Супруги Херст удочерили двух слепых четырёхлетних девочек из Китая. У обеих диагноз анофтальмия (недоразвитие или отсутствие глазного яблока). Иви весила около 5 кг и едва могла сидеть и стоять.

Теперь девочки живут в США. В семье Херстов также растут трое собственных детей и приёмный сын. В возрасте восьми лет у Иви появились судорожные припадки, и требовалось сделать электроэнцефалограмму (ЭЭГ).

Иви страдает посттравматическим стрессовым расстройством и очень боится врачей. Подготовка к проведению обследования занимала 30-60-минут. Медсёстры волновались, что не успеют всё сделать из-за беспокойного поведения ребёнка. Зная, любовь девочки к музыке, медсестра попросили её спеть. Малышке помогала музыкальный терапевт Мотт Эмма Ваймер. Девочка успокоилась и сосредоточилась на пении. Она попросила маму записать видео. «Она заслуживает того, чтобы о ней узнали. От неё исходит яркий свет, куда бы она ни пошла, и у неё просто дух выжившего», – сказала мама девочки Кэти Херст.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Родители заметили, что маленькая Иви любит музыку, когда впервые её купали. Малышка напевала китайскую песенку. Пение помогает девочке справляться со страхом в незнакомом месте или при посещении врача. «Благодаря пению она научилась переключать своё внимание с происходящего, которое её пугало, на пение, и успокаиваться», – пояснила музыкальный терапевт.

Кэти Херст надеется, что история Иви поможет людям узнать о важности музыкальной терапии.

«Музыка – это международный язык», – говорит Кэти. Она разрушает барьеры и поддерживает эмоциональное здоровье, а таблетки этого не могут».

«Музыкальная терапия просто необходима для таких детей, как Иви. Я надеюсь, что положительный опыт соединения медицины с тем, что она любит больше всего – музыкой, поможет ей побороть страх визитов к врачу. Музыка – это лекарство», – сказала Кэти.