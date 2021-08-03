«Не могу поверить!»: итальянец впервые победил в олимпийской 100-метровке

Об итальянском спринтере Ламонте Марселе Джейкобсе ещё недавно мало кто слышал даже в Италии. Но сейчас..

Об итальянском спринтере Ламонте Марселе Джейкобсе ещё недавно мало кто слышал даже в Италии. Но сейчас о нём говорит вся страна. Он победил в стометровке на Олимпиаде в Токио. Его результат – 9,8 секунды. Это новый рекорд Европы. Но самым быстрым на планете пока остаётся ямайский бегун Усэйн Болт. Его время – 9,58 секунды.

Соотечественники поздравляют Джейкобса.

[житель Рима]:

«Мы словно стали свидетелями чуда. До сих пор не могу поверить в то, что он победил в стометровой эстафете». [житель Рима]:

«Очень хороший результат. Он быстр, как Усэйн Болт. Думаю, это историческое достижение». [житель Рима]:

«Должен сказать, что не ожидал этого. У итальянцев никогда не было такого трофея. Так что, я просто потерял дар речи».

А вот так отреагировала семья и друзья спортсмена на его победу. Легкоатлет родился в 94-м году в Техасе. Его мать – итальянка, отец – американский военный. С полутора лет Ламонт живёт в Италии. Лёгкой атлетикой начал заниматься в десять лет.

На Олимпийских играх европейцы побеждали в забеге на 100 метров всего несколько раз. Последний был в 92-м, когда золото взял британец Линфорд Кристи. Он, кстати, родом с Ямайки.

При этом итальянцы побеждали только на дистанциях в 200 метров. Это Пьетро Меннеа, который стал золотым призёром на Олимпиаде в Москве в 80-м, и Ливио Беррути – чемпион Олимпиады 1960 года.

Короткая ссылка на эту страницу: