Учёные подтвердили, что вымерший вид черепах на Галапагосах не исчез
В Эквадоре подтвердили, что эта гигантская черепаха, найденная в 2019 году на Галапагосских островах, относится к..
Дата загрузки: 2021-06-02
Черепаху обнаружили во время экспедиции на острове Фернандина. Это один из самых молодых и нетронутых островов архипелага. Эквадорские биологи сразу предположили, что черепаха принадлежит к исчезнувшему виду.
Теперь это подтвердили учёные Йельского университета. Они провели генетические исследования, сравнив образцы ДНК живой черепахи с образцом ДНК, взятым у самца, найденного в 1906 году. Он был последним представителем вида Chelonoidis phantasticus.
[Дэнни Руэда, директор нацпарка Галапагос]:
«Это одно из самых значительных открытий, сделанных в Национальном парке Галапагос. Теперь мы смогли сообщить о нём миру. Это надежда на то, что новый вид черепах появится на Галапагосах».
Найденная черепаха – это взрослая самка. Сейчас она живёт в центре разведения на острове Санта-Крус.
[Дэнни Руэда, директор нацпарка Галапагос]:
«Этой черепахе от 80 до 100 лет. Она весит 30 килограммов. Это очень старая черепаха, но её размер невелик, поскольку она долго жила в ограниченном пространстве».
Ранее на острове Фернандина исследователи обнаружили экскременты и другие следы пребывания, возможно, оставленные черепахами. Теперь национальный парк Галапагос готовит новую экспедицию, которая займётся поиском рептилий. В случае успеха можно будет восстановить едва не исчезнувший вид.
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