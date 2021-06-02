Учёные подтвердили, что вымерший вид черепах на Галапагосах не исчез

В Эквадоре подтвердили, что эта гигантская черепаха, найденная в 2019 году на Галапагосских островах, относится к..

В Эквадоре подтвердили, что эта гигантская черепаха, найденная в 2019 году на Галапагосских островах, относится к виду Chelonoidis phantasticus (челонойдис фантастикус). До этого он более ста лет считался вымершим.

Черепаху обнаружили во время экспедиции на острове Фернандина. Это один из самых молодых и нетронутых островов архипелага. Эквадорские биологи сразу предположили, что черепаха принадлежит к исчезнувшему виду.

Теперь это подтвердили учёные Йельского университета. Они провели генетические исследования, сравнив образцы ДНК живой черепахи с образцом ДНК, взятым у самца, найденного в 1906 году. Он был последним представителем вида Chelonoidis phantasticus.

[Дэнни Руэда, директор нацпарка Галапагос]:

«Это одно из самых значительных открытий, сделанных в Национальном парке Галапагос. Теперь мы смогли сообщить о нём миру. Это надежда на то, что новый вид черепах появится на Галапагосах».

Найденная черепаха – это взрослая самка. Сейчас она живёт в центре разведения на острове Санта-Крус.

[Дэнни Руэда, директор нацпарка Галапагос]:

«Этой черепахе от 80 до 100 лет. Она весит 30 килограммов. Это очень старая черепаха, но её размер невелик, поскольку она долго жила в ограниченном пространстве».

Ранее на острове Фернандина исследователи обнаружили экскременты и другие следы пребывания, возможно, оставленные черепахами. Теперь национальный парк Галапагос готовит новую экспедицию, которая займётся поиском рептилий. В случае успеха можно будет восстановить едва не исчезнувший вид.

Короткая ссылка на эту страницу: