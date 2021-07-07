Итальянцы празднуют выход сборной в финал Евро-2020
В Риме итальянские болельщики приветствуют победу национальной сборной над командой Испании. Матч полуфинала Евро-2020 прошёл на..
Дата загрузки: 2021-07-07
[болельщица сборной Италии]:
«Мы счастливы, я счастлива. Игра была трудной, но мы заслужили победу. Футболисты были измотаны, но играли фантастически, невероятно».
[болельщик сборной Италии]:
«Это мгновение радости после стольких минут страданий. Испания играла лучше Италии, но в конце концов единство и умение команды «Адзурра» одержали верх, и поэтому я счастлив».
В основное время матча первый мяч забил итальянский полузащитник Федерико Кьеза. Через 20 минут счёт сравнял испанский форвард Альваро Мората. Однако в серии пенальти забить не смог, чем разочаровал болельщиков.
[болельщик сборной Испании]:
«Немного грустно. У нас были все шансы, но пенальти – это лотерея. Очень обидно проигрывать в конце».
[болельщица сборной Испании]:
«Мне грустно. Я ожидала, что мы выйдем в финал, но случилось вот так. Нас победили в конце по пенальти».
Итальянская сборная теперь сыграет в финале Евро-2020. Матч пройдёт 11 июля на «Уэмбли». Её соперником будет либо Англия, либо Дания.
«Скуадра адзурра» выходила в финал чемпионата Европы в 2000 и 2012 годах, а победителем турнира была только один раз – в 1968.
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