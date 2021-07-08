Англия впервые вышла в финал чемпионата Европы по футболу

Сборная Англии обыграла датчан и впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы. Матч прошёл на..

Сборная Англии обыграла датчан и впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Хозяева поля завершили игру со счётом 2:1.

На 30-й минуте матча в ворота англичан забил гол датский полузащитник Миккель Дамсгор. Через 9 минут счёт сравнялся из-за автогола Симона Кьера. В дополнительное время матча решающий мяч забил Гарри Кейн. Сначала его удар с 11-метровой отметки отразил вратарь соперников, но потом английский нападающий исправил ошибку и послал мяч в ворота.

[Катрина, болельщица сборной Дании]:

«Замечательно». [Бен, болельщик сборной Англии]:

«Ей не повезло, но для меня всё чудесно. Футбол возвращается домой».

Датские болельщики разочарованы поражением национальной сборной, но довольны игрой её футболистов.

[Джейкоб, болельщик сборной Дании]:

«Всё прошло отлично. Хорошая игра. Думаю, Англия заслужила победу. Она была лучшей командой. Удачи». [болельщик сборной Дании]:

«Отличный матч. Думаю, датчане могут очень гордиться своей игрой. Англия, вероятно, в конце стала лучшей командой, но мы по-прежнему гордимся своей сборной».

Болельщики английской команды отпраздновали победу в фан-зоне на Пикадилли в историческом центре Лондона. А датчане, следившие за игрой в Копенгагене, сразу после матча начали расходиться.

[болельщица сборной Дании]:

«Это был хороший и интересный матч. Англия сыграла очень хорошо. Конечно, я этого ожидала, но всё равно горжусь сборной Дании».

К слову, победу Англии в полуфинале пророчила свинья по кличке Сьюзи. Предсказательница живёт на ферме в графстве Тайн-энд-Уир. Когда ей предложили еду в двух вёдрах, она выбрала ведро с флагом Англии.

11 июля английская команда сыграет с итальянцами на стадионе «Уэмбли».

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