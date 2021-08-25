К индианке каждый день прилетает три десятка попугаев

Три десятка попугаев каждый день навещают индийского банкира Радхику в городе Пуна. Девушка подкармливает птиц уже..

Три десятка попугаев каждый день навещают индийского банкира Радхику в городе Пуна. Девушка подкармливает птиц уже полтора года. С нетерпением ждёт их утром и вечером.

[Радхика Сонаване, жительница Пуны]:

«Есть два или три дружелюбных попугая, которым нравится, когда их кормят с рук. Но сначала птицы берут еду из кормушек, и только когда привыкнут, начинают есть с рук».

Сначала к Радхике прилетало немного попугаев, но во время пандемии пернатых гостей стало больше.

[Радхика Сонаване, жительница Пуны]:

«Раньше прилетали ожереловые попугаи Крамера. Позже появились александровы кольчатые попугаи, и теперь их много. Сейчас они прилетают каждый день. И мне кажется, между нами есть какая-то связь».

В Индии ожереловых попугаев Крамера одомашнили ещё 3000 лет назад. У этих птиц весёлый нрав, и они способны имитировать множество звуков и слов. Александровы кольчатые попугаи тоже хорошо уживаются с людьми, правда, слов запоминают немного.

Короткая ссылка на эту страницу: