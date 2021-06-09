Заброшенное поле в Глазго превратили в городской парк площадью 20 гектаров

В восьми километрах от центра Глазго снова слышен щебет птиц. Здесь появился городской парк площадью 20..

В восьми километрах от центра Глазго снова слышен щебет птиц. Здесь появился городской парк площадью 20 гектаров с тропинками, ручьями, велосипедными дорожками и лесными массивами.

Когда-то это было частное поле для гольфа. Но после его закрытия в 2015 году это место оставалось заброшенным пустырём.

[Мел Миллар, представитель городской администрации]:«Здесь сожгли около трёх или четырёх старых автомобилей. БОльшую часть территории окружала колючая проволока, а также ограждение высотой 6-9 метров для остановки мячей для гольфа. Оно обваливалось на дороги и дома людей».

Примечательно, что здесь хотели строить жилые дома. Однако местная администрация отклонила все запросы.

Первым делом на территорию вернули естественные водоёмы.

[Мел Миллар, представитель городской администрации]:«Поля для гольфа спроектированы так, чтобы отводить воду за пределы территории, а затем искусственно создавать среду, в которой есть только трава. Такой участок земли не очень подходит для биоразнообразия, потому что на нём нет цветов, ничего кроме травы. Да и сама трава ухоженная. Никакой пользы для природы от неё нет».

Четыре года спустя это место почти не узнать. Теперь здесь луга и леса. Местные жители уже встречали тут оленей, барсуков, а также множество птиц и других диких животных.

[Карен Смит, смотрительница парка]:«Уже в самом начале по краям территории природа начинала брать своё. Нам нужно было её лишь немного подтолкнуть, чтобы процесс ускорился».

Проект помогает местному сообществу, одному из самых бедных в Шотландии. В июле прошлого года парк посетило более 95 тысяч человек.

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