Заброшенное поле в Глазго превратили в городской парк площадью 20 гектаров
В восьми километрах от центра Глазго снова слышен щебет птиц. Здесь появился городской парк площадью 20..
Дата загрузки: 2021-06-09
Когда-то это было частное поле для гольфа. Но после его закрытия в 2015 году это место оставалось заброшенным пустырём.[Мел Миллар, представитель городской администрации]:
«Здесь сожгли около трёх или четырёх старых автомобилей. БОльшую часть территории окружала колючая проволока, а также ограждение высотой 6-9 метров для остановки мячей для гольфа. Оно обваливалось на дороги и дома людей».
Примечательно, что здесь хотели строить жилые дома. Однако местная администрация отклонила все запросы.
Первым делом на территорию вернули естественные водоёмы.[Мел Миллар, представитель городской администрации]:
«Поля для гольфа спроектированы так, чтобы отводить воду за пределы территории, а затем искусственно создавать среду, в которой есть только трава. Такой участок земли не очень подходит для биоразнообразия, потому что на нём нет цветов, ничего кроме травы. Да и сама трава ухоженная. Никакой пользы для природы от неё нет».
Четыре года спустя это место почти не узнать. Теперь здесь луга и леса. Местные жители уже встречали тут оленей, барсуков, а также множество птиц и других диких животных.[Карен Смит, смотрительница парка]:
«Уже в самом начале по краям территории природа начинала брать своё. Нам нужно было её лишь немного подтолкнуть, чтобы процесс ускорился».
Проект помогает местному сообществу, одному из самых бедных в Шотландии. В июле прошлого года парк посетило более 95 тысяч человек.
Короткая ссылка на эту страницу: