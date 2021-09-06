Почему корова ведёт себя как собака

Однажды Райан Филлипс из штата Вирджиния увидел объявление о продаже новорождённых телят. Раньше он никогда не держал коров и решил купить одну.

Райан поехал за телёнком на молочную ферму. Хозяин рассказал, что родились телята-близнецы голштинской породы, им три дня. Он хотел отправить их на убой из-за высокой вероятности, что они будут бесплодными. Дочка уговорила его оставить телят и найти для них приют.

Райан забрал тёлочку и назвал Дженной в честь дочки фермера. Мужчина кормил телёнка молоком из бутылочки шесть месяцев. За сутки малышка выпивала по три бутылочки. Он даже спал с ней в сарае, чтобы та не чувствовала себя одинокой. Первые месяцы Дженна часто болела. «Я постоянно беспокоился о ней, когда она лежала грустная и больная, положив голову мне на колени. Обращался к ветеринару, чтобы помочь ей выкарабкаться», – вспоминает Райан.

Когда Дженна подросла, то стал очень игривой. Она любит играть с Райаном в догонялки или соревноваться, кто кого перебодает. Побеждает всегда Райан.

«У Дженны набор всех качеств, которые мы ассоциируем с собаками, у неё сильное желание быть любимой. Она разрешает обнимать её или прижимает голову к моей ноге, и так может продолжаться минут 20», – говорит Райан.