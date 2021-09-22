Как в средние века: три боснийских семьи кузнецов полагаются на энергию воды и огня
Это одно из последних мест в Европе, где железо плавят и куют, как в средние века...
Дата загрузки: 2021-09-22
Боснийская деревня Очевия славится своими кузнецами. Они плавят металл в угольных печах. Затем перемещают его на наковальню, чтобы большим молотом придать нужную форму.
Здесь осталось лишь три кузницы, которые стоят на быстрой реке Очевице.
Первые письменные упоминания о кузнецах этой местности датируются 1485 годом. Сегодня кузницами управляют потомки основателей.
[Мийо Йозельжич, кузнец]:
«Считается, что эту кузницу основала семья Йозельжич около 700 лет назад. Мы работали здесь во времена Османской империи. Туркам тоже нужны были хорошие мастера, а кузнечество – это форма искусства. Настоящий кузнец должен быть художником».
Мийо обучился мастерству у отца. Все знания уже передал и своему сыну.
[Дразен Йозельжич, сын Мийо]:
«Теперь моя очередь. Посмотрим, что будет в будущем. Если мы дальше сможем здесь что-то зарабатывать, то ничего менять не собираемся. С тех пор как здесь зародилось это ремесло, использовали только воду и огонь. Мы ничего не меняли».
Уникальна и заготовка древесного угля для печей. Раз в год сюда приезжает мастер, который особым образом сжигает древесину. Процесс длится около месяца. Сначала вырывается огромная яма, в которую складывают брёвна. Затем всё это покрывается травой и мхом и поджигается. Следить нужно постоянно, чтобы не появился открытый огонь. Спустя 15 дней угли тушат и дают им остыть.
Сегодня лучше всего продаются кованые чаны и сковороды для жарки и запекания. А около полувека назад спрос был на оружие и подковы.
Эти кузнецы говорят, что готовы делать любой товар, главное – сохранить методы ковки железа, которые их предки применяли веками.
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