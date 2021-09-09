Как два лесника помогали искать тела после терактов 11 сентября

[Бен Опт, житель Пенсильвании]:

«Мы находимся на месте крушения. Оно прямо за стеной».

Американцы Марк и Бен по-прежнему помнят события 11 сентября 2001 года, когда в поле рядом в штате Пенсильвания упал самолёт United Airlines.

До этого дня они работали лесниками. Большую часть времени проводили на деревьях, спиливая ветки. Но 11 сентября их попросили выполнить важное задание: забраться на верхушки деревьев и передать ФБР всё, что они найдут.

[Марк Траутман, житель Пенсильвании]:

«Они называют это ЧО. Если находишь человеческие останки, нужно им сообщить. Однажды мы нашли ногу без большого пальца».

Марк и Бен были среди самых отважных волонтёров, которые пришли на помощь сразу после атак. Однако сегодня мало кто помнит об их вкладе.

На борту злополучного рейса было 33 пассажира, семь членов экипажа и четыре захватчика. Все погибли. И это крушение навсегда изменило жизнь двух лесников.

Бену в то время было 24. Вспоминает, что, когда нашёл в лесу детскую обувь, у него случился нервный срыв.

[Бен Опт, житель Пенсильвании]:

«Я подумал: «Я знаю, что это не ад, и как тогда ужасно в аду, если это ещё не он». Я просто не выдержал».

Вскоре после этого он стал христианским евангелистом и в своих проповедях называет леса близ города Шенксвилл, где вёл поиски, воплощением ада на земле.

Марку помогла Федеральная программа помощи пострадавшим от терактов. Ему поставили диагноз – посттравматическое стрессовое расстройство. Сейчас он уже в третий раз разводится, ежедневно принимает антидепрессанты и дважды в месяц посещает психолога.

Сегодня Марк и Бен встретились впервые более чем за 10 лет.

[Марк Траутман, житель Пенсильвании]:«Мы собрали доказательства для ФБР, и я горжусь тем, что мы это сделали. Это самое важное, что я когда-либо делал. И я говорю это своему терапевту».

В атаках 11 сентября в США погибло около 3000 человек. Этот теракт стал самым смертоносным в современной истории.

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