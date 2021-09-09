«Крутой и культовый»: BMW показала концепт-кар из мусора

Что получится, если дизайнеры BMW возьмут в руки мусор? Например, вот такой концепт-кар под названием i..

[Домагой Дукеч, главный дизайнер компании BMW]:

«Концепция этого автомобиля в том, как можно создать что-то на 100% циркулирующее и при этом выглядеть круто и культово».

Что получится, если дизайнеры BMW возьмут в руки мусор? Например, вот такой концепт-кар под названием i Vision Circular. Кузов яйцевидной формы призван намекнуть на круговорот вторсырья в промышленности. Автомобиль представили на автошоу в Мюнхене.

Длина автомобиля – четыре метра. Двери распахиваются зеркально. Внутри два кресла и диван в стиле 70-х. На передней панели – большой сенсорный экран. Изображения приборов проецируются на лобовое стекло.

Спереди – привычные «ноздри». В них встроена диодная светотехника. Хрома, который ругают за токсичность, нет.

При этом автомобиль не только сделан с использованием вторсырья, но и полностью пригоден для создания новой машины.

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