Автошоу в Мюнхене: Porsche представила электрический спорткар Mission R
Концепт электрического спорткара Mission R представила немецкая компания Porsche. Премьера проходит на Международном автомобильном салоне в..
Дата загрузки: 2021-09-07
Концепт электрического спорткара Mission R представила немецкая компания Porsche. Премьера проходит на Международном автомобильном салоне в Мюнхене.
[Оливер Блуме, глава компании Porsche]:
«Моя личная дизайнерская изюминка этого автомобиля – кристально прозрачная крыша с экзоскелетом из углеродного волокна. В автоспорте будущего появится больше электрических и цифровых технологий. И он должен стать экологичнее».
Спорткар оснащён двумя электромоторами, которые в сумме выдают 1100 лошадиных сил. До 100 километров в час разгоняется менее чем за 2,5 секунды. Максимальная скорость – более 300 километров в час.
Кузов автомобиля в основном состоит из пластика, усиленного натуральными волокнами из льна. Экологичный материал использовали для создания переднего сплиттера, диффузора и боковых порогов, а также для деталей внутри салона.
Конструкцию карбоновой крыши в Porsche называют экзоскелетом. Она играет роль оболочки крыши и защитного каркаса.
На презентацию пришли и звёздные гости – актёр Патрик Демпси и автогонщик Тимо Бернхард.
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