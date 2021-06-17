Евро-2020: Россия обыграла Финляндию, Италия вырвала победу у Швейцарии
Российская футбольная сборная победила Финляндию с минимальным счётом 1:0 на Евро-2020. Матч состоялся на стадионе «Газпром..
Дата загрузки: 2021-06-17
На четвёртой минуте встречи гол забил финский нападающий Йоэль Похьянпало. Но судья после просмотра видеозаписи отменил его из-за офсайда.
Затем в конце первого тайма полузащитник Алексей Миранчук послал мяч в ворота финнов и принёс победу России.
[Виталий, болельщик]:
«Матч был очень тяжёлый. Я думал, он будет намного легче, потому что наша сборная примерно в три раза класснее сборной Финляндии. Но чемпионат Европы есть чемпионат Европы. Ребята со скандинавской стороны настроились и дали бой нашим пацанам».
В субботу финны обыграли датчан со счётом 1:0. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене. При этом во время матча датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание. Его реанимировали прямо на поле.
21 июня сборная России сыграет с командой Дании. Болельщики считают, что у россиян есть шанс выйти в 1/8 финала.
Между тем в Риме тоже празднуют победу национальной сборной. Италия уверенно обыграла Швейцарию со счётом 3:0 и стала первой командой, которая вышла в плей-офф чемпионата Европы – 2020. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в итальянской столице.
Один мяч послал в ворота швейцарцев нападающий Чиро Иммобиле. А полузащитник Мануэль Локателли забил два гола.
[Роберта, болельщица]:
«Я очень рада быть здесь, особенно сейчас. Замечательно вместе со всеми разделить эту радость. Италия играет очень хорошо. Мы очень верим в нашу национальную сборную».
20 июня итальянская команда проведёт матч со сборной Уэльса. Встреча состоится в Риме.
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