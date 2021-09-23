Огород на капоте: тайские таксисты сажают овощи прямо на машинах

В Таиланде таксопарк превратился в фермерское поле. На крышах и капотах машин растут баклажаны, кабачки и..

В Таиланде таксопарк превратился в фермерское поле. На крышах и капотах машин растут баклажаны, кабачки и прочее. Урожай станет небольшой поддержкой семьям водителей.

Раньше таксисты возили пассажиров по Бангкоку, но из-за пандемии уже полтора года сидят без работы. Локдауны подорвали экономику страны, и люди почти перестали нанимать машины.

Руководство компании разрешило работникам разбить грядки на трёхстах автомобилях.

[Тхапакорн Асавалерткул, управляющий таксопарка]:

«Мы обсудили ситуацию и решили выращивать овощи, поскольку нет смысла в этих дорогих такси, когда они просто стоят без дела. Автомобили припаркованы здесь уже больше года и превратились в ненужный металл».

Всего в компании более 2000 такси. Большинство водителей уволились и разъехались. Оставшиеся выживают с трудом. Огород даёт хоть какое-то занятие.

[Камолпорн Буннитийонг, сотрудница таксопарка]:

«В какой-то степени это помогло нам снять стресс, но, конечно, это не выход из сложившейся ситуации. Хотя водители и другие работники могут выращивать овощи для еды, но это лишь часть решения проблемы».

Таксисты-фермеры также хотят, чтобы их грядки на автомобилях привлекли внимание правительства. Надеются, что оно как-то поможет им прожить в трудные времена.

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