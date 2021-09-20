Вдохнёт ли Чехия новую жизнь в бренд Colt

Чешский производитель оружия Ceska Zbrojovka Group надеется возродить былую славу Colt. Ранее в этом году он..

Чешский производитель оружия Ceska Zbrojovka Group надеется возродить былую славу Colt. Ранее в этом году он приобрёл этот американский бренд и теперь намерен стать одним из крупнейших игроков на мировой сцене.

Холдинг купил Colt за 222 миллиона долларов. После этого стоимость его акций выросла на 60%.

Благодаря заводам Colt в США и Канаде чешская компания расширит производство за пределы основного завода в Чехии, а также сможет участвовать в военных контрактах США.

[Ян Драгота, председатель холдинговой компании]:

«Colt – это важный шаг в понимании нашей стратегии, нашего видения будущего – к 2025 году стать компанией с рыночной стоимостью в миллиард евро».

Американская компания, основанная Сэмюэлем Кольтом, создала

один из первых револьверов. Модель 1873 года, которую назвали «Миротворец», была очень популярной среди шерифов и бандитов на Диком Западе в XIX веке.

Впрочем, к 2015 году после ряда ошибок и потери ключевого контракта с армией США компания объявила о банкротстве. Спустя год она вышла из него, а в 2020 её доходы выросли на четверть.

Руководство чешской компании отмечает, что очень ценит Colt и будет стремиться к расширению бренда.

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