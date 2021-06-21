Что заставило маму написать пост в Facebook после рейса

Молли Шульц из штата Вашингтон, узнав, что отец при смерти, решила к нему лететь. Ей предстояла поездка с двумя семимесячными близнецами в Миннеаполис. Когда она садилась в самолёт один младенец плакал.

Молли видела сердитые лица пассажиров, расстраивалась и никак не могла успокоить дочку. Но неожиданно пришла помощь. Одна пассажирка села рядом с Молли, взяла малышку и стала напевать колыбельную. Молли дала ей бутылочку с молоком. Вскоре ребёнок успокоился.

«Летать с детьми, по-моему, одна из самых больших трудностей. Приятно осознавать, что некоторые это понимают. Иногда хочется, чтобы кто-нибудь помог или хотя бы искренне улыбнулся маме», – написала Молли на страничке в Facebook.

«Спасибо. Спасибо, что отнеслись ко мне с уважением и любовью, когда я отчаянно в этом нуждалась. Я надеюсь, что это сообщение дойдёт до Вас и Вы вспомните нас по фотографии с того рейса. Наверное, Вы понимаете, что спасли маму от тяжёлой психологической травмы на высоте 10 000 километров в воздухе», – написала Молли с благодарностью к женщине.