70-летняя москвичка не дала грабителю вырвать у себя сумку

В Москве 70-летняя бабушка отбилась от грабителя, не позволив ему вырвать сумку. Видеозапись инцидента обнародовало МВД...

В Москве 70-летняя бабушка отбилась от грабителя, не позволив ему вырвать сумку. Видеозапись инцидента обнародовало МВД.

На пенсионерку напал молодой мужчина. Как выяснилось потом, приезжий. Женщина крепко вцепилась в сумку и упала на асфальт. Ей даже удалось ударить нападавшего.

Случайный прохожий его спугнул и попытался догнать, но не вышло.

Бабушке пришлось обратиться в больницу. А нападавшего вскоре задержала полиция. Ему 22 года, имя не разглашают.

[подозреваемый]:

«Гулял со знакомыми. Так скажем, взяли меня, как это сейчас по-молодёжному говорится, на понт – смогу я выдернуть или нет. Дёрнул, женщина упала с бордюра. Я пытался руку вытащить, потому что она мою руку закрутила вместе с сумкой. Пытался выдернуть руку и волок её по полу. Как руку освободил, убежал. Конечно, не стал ничего брать, убежал».

Молодой человек говорит, что хотел загладить вину и вернулся на место преступления с бутылкой виски. Но женщины там уже не было.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

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