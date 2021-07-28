Как женщина-полицейский спасала младенца

Родители обнаружили, что их новорождённая дочка Оливия тяжело дышит. Ей было всего 9 дней, и родители решили отвезти её в больницу.

Когда машина остановилась на красный свет светофора, мама Оливии сказала мужу, что дочке стало хуже, и она не слышит её дыхания. На соседней полосе они увидели полицейских. Родители обратились к ним за помощью. Среди них была женщина-полицейский Митрисина. Она стала делать массаж сердца ребёнку. «Удивительно, в такой ситуации она сохраняла спокойствие и знала, что нужно делать», – вспоминает отец Оливии.