Бродячая собака стала звездой Стамбула, путешествуя в метро и трамваях

Знакомьтесь, это Боджи. Впрочем, кличка неофициальная, поскольку собака бездомная. Однако пёс уже успел прославиться на весь..

[Айлин Эрол, менеджер по работе с пассажирами]:

«Два месяца назад мы заметили собаку, которая ездила в наших трамваях, метро и поездах. Пёс знал, куда идти, и знал, где выходить. Нам стало интересно, и мы начали за ним следить. Было похоже, что он знает дорогу, и у него есть цель».

Знакомьтесь, это Боджи. Впрочем, кличка неофициальная, поскольку собака бездомная. Однако пёс уже успел прославиться на весь Стамбул. Его регулярно видят на всех видах общественного транспорта. Например, это паром, который курсирует между азиатским и европейским берегами турецкой столицы.

Маршруты Боджи стали отслеживать с помощью микрочипа. Выяснилось, что он ежедневно проезжает до 30 километров, посещая около 29 станций метро. В вагоне неизменно находит себе место где-нибудь посредине. Сидячее. Точнее, в его случае – лежачее.

[Айлин Эрол, менеджер по работе с пассажирами]:

«Садишься в поезд и вдруг видишь Боджи. Посмотрите на него. Он любит вот так развалиться. Стамбульцы улыбаются и наслаждаются моментом – вот что дарит им Боджи. Он также напоминает нам, что на бегу тоже можно наслаждаться Стамбулом».

Больше всего собака любит кататься на старинных стамбульских трамваях.

Впрочем, куда именно ездит пёс, так и осталось загадкой. Видимо, просто гуляет. Но делает это очень культурно.

[Айлин Эрол, менеджер по работе с пассажирами]:

«Он соблюдает правила. Когда двери открываются, сначала нужно выпустить пассажиров, и он хорошо это знает. У дверей в поезда есть жёлтые линии. Он ждёт за ними вместе с другими пассажирами и заходит в вагон, только когда люди выйдут».

Боджи так часто фотографируют, что у него уже появилось несколько страничек в социальных сетях. У некоторых – более 50 тысяч подписчиков.

[пассажирка]:

«Я не ожидала его увидеть. Раньше видела его в Интернете. Приятно его встретить». [пассажир]:

«Знаете, всего пару часов назад смотрел про него на Youtube, и вот он здесь. Сюрприз. Конечно, я его узнал. Здорово, когда бродячие животные – вот так среди нас».

В общем, всё у Боджи как у людей. С единственной разницей – за проезд он всё-таки не платит.

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