Может ли искусственный интеллект создать идеальную скрипку?

Искусственный интеллект умеет обрабатывать числа, сканировать фотографии и анализировать биометрию. Но может ли он создать идеальную..

Искусственный интеллект умеет обрабатывать числа, сканировать фотографии и анализировать биометрию. Но может ли он создать идеальную скрипку?

Себастьян Гонсалес изучал физику и компьютерное моделирование. И когда родители познакомили его со скрипкой, он решил объединить две своих страсти.

С помощью искусственного интеллекта он хочет проанализировать разные формы и материалы, чтобы создать инструмент с идеальным звучанием.

Исследователь говорит, что работа началась с 3D-сканирования скрипки «Мессия», созданной в XVII веке знаменитым мастером Антонио Страдивари.

[Себастьян Гонсалес, исследователь]:

«»Мессия» – это одна из самых важных скрипок в мире, поскольку она остаётся в своём первозданном виде уже 300 лет. Мы использовали её как основу, чтобы создать нашу модель».

В ходе исследований Гонсалес хочет понять, как мастера несколько столетий назад создавали свои инструменты и почему их технологии актуальны и в наши дни.

[Себастьян Гонсалес, исследователь]:

«Материал инструмента играет огромное значение. Древесина сегодня очень отличается от той, что была 300 лет назад, когда Страдивари делал инструмент».

Исследователи говорят, что их работа поможет создавать скрипки со специфическим звучанием. Например, инструменты, которые распространяют звук в двух направлениях во время особых выступлений.

Первую скрипку, созданную с помощью искусственного интеллекта, планируют завершить к концу следующего года.

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