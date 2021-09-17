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Как случайная встреча изменила жизнь более 6000 больных

Как случайная встреча изменила жизнь более 6000 больных
Как случайная встреча изменила жизнь более 6000 больных

Рут Хендрикс – владелица ресторана в Сан-Диего, штат Калифорния. В 1989 году Рут познакомилась с клиентом ресторана по имени Скотт, который болел СПИДом.

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2 4 - Как случайная встреча изменила жизнь более 6000 больныхСкотт иногда заходил пообедать к Рут, и со временем они подружились. Мужчина рассказал, как болезнь повлияла на его жизнь и что порой обед в ресторане – его единственная пища, и то не каждый день. Скотт ходил в ресторан полтора года, а потом исчез. Рут пыталась его найти, но не смогла. Она сожалела, что не знала его адреса.

8 4 - Как случайная встреча изменила жизнь более 6000 больныхПосле этого случая Рут решила организовать доставку еды больным людям бесплатно. Так появилась некоммерческая организация «Специальная доставка Сан-Диего». Сначала волонтёры доставляли еду 75 клиентам.

4 4 - Как случайная встреча изменила жизнь более 6000 больныхЗатем клиентов стало больше. В 1996 году организовали доставку продуктов больным раком и людям с болезнью почек. С момента основания «Специальная доставка» помогла более 6000 хронически больным людям и доставила более миллиона обедов.

6 5 - Как случайная встреча изменила жизнь более 6000 больныхНесмотря на пожилой возраст, Рут по-прежнему помогает людям.

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