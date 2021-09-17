Как случайная встреча изменила жизнь более 6000 больных

Рут Хендрикс – владелица ресторана в Сан-Диего, штат Калифорния. В 1989 году Рут познакомилась с клиентом ресторана по имени Скотт, который болел СПИДом.

Скотт иногда заходил пообедать к Рут, и со временем они подружились. Мужчина рассказал, как болезнь повлияла на его жизнь и что порой обед в ресторане – его единственная пища, и то не каждый день. Скотт ходил в ресторан полтора года, а потом исчез. Рут пыталась его найти, но не смогла. Она сожалела, что не знала его адреса.

После этого случая Рут решила организовать доставку еды больным людям бесплатно. Так появилась некоммерческая организация «Специальная доставка Сан-Диего». Сначала волонтёры доставляли еду 75 клиентам.

Затем клиентов стало больше. В 1996 году организовали доставку продуктов больным раком и людям с болезнью почек. С момента основания «Специальная доставка» помогла более 6000 хронически больным людям и доставила более миллиона обедов.