Палатка с кондиционером: гонконгцы полюбили роскошный отдых на природе
Сегодня международные путешествия для гонконгцев – не самая лучшая идея. По возвращении любой турист должен провести..
Дата загрузки: 2021-08-27
И именно это делает популярным местные направления. Гостиницы переполнены. Кроме того, люди потянулись к природе. Особым спросом пользуются места для комфортабельного кемпинга.
Например, этот курорт под названием WeCamp. Он находится на северо-западной оконечности острова, недалеко от границы с Китаем.
На общественном транспорте сюда не добраться. Даже таксисты с трудом находят это место. Оно открылось в марте этого года.
Зато здесь можно наслаждаться природой в максимально комфортабельных условиях. Так, палатки оборудованы кондиционерами. Есть туалеты и душевые кабины с горячей водой. И вообще всё снаряжение для отдыха предоставляется на месте.
[Берина Там, посетительница]:
«Прекрасная возможность для нас больше исследовать Гонконг. Если бы не COVID, то я бы, наверное, поехала за границу».
Для комфортабельного кемпинга даже придумали особый термин – глэмпинг. Сэм увлёкся таким отдыхом три месяца назад. Говорит, что во время пандемии это особенно актуально.
[Сэм Чань, посетитель]:
«Возможно, многие люди узнали на YouTube и Facebook про глэмпинг. Теперь всё больше гонконгцев хотят узнать, что это».
Согласно статистике, после начала пандемии мест для глэмпинга в Гонконге стало в два раза больше.
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