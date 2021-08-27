Палатка с кондиционером: гонконгцы полюбили роскошный отдых на природе

Сегодня международные путешествия для гонконгцев – не самая лучшая идея. По возвращении любой турист должен провести..

Сегодня международные путешествия для гонконгцев – не самая лучшая идея. По возвращении любой турист должен провести на карантине от 14 до более чем 20 дней.

И именно это делает популярным местные направления. Гостиницы переполнены. Кроме того, люди потянулись к природе. Особым спросом пользуются места для комфортабельного кемпинга.

Например, этот курорт под названием WeCamp. Он находится на северо-западной оконечности острова, недалеко от границы с Китаем.

На общественном транспорте сюда не добраться. Даже таксисты с трудом находят это место. Оно открылось в марте этого года.

Зато здесь можно наслаждаться природой в максимально комфортабельных условиях. Так, палатки оборудованы кондиционерами. Есть туалеты и душевые кабины с горячей водой. И вообще всё снаряжение для отдыха предоставляется на месте.

[Берина Там, посетительница]:

«Прекрасная возможность для нас больше исследовать Гонконг. Если бы не COVID, то я бы, наверное, поехала за границу».

Для комфортабельного кемпинга даже придумали особый термин – глэмпинг. Сэм увлёкся таким отдыхом три месяца назад. Говорит, что во время пандемии это особенно актуально.

[Сэм Чань, посетитель]:

«Возможно, многие люди узнали на YouTube и Facebook про глэмпинг. Теперь всё больше гонконгцев хотят узнать, что это».

Согласно статистике, после начала пандемии мест для глэмпинга в Гонконге стало в два раза больше.

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