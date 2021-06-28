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Щенок поддержал путешественников во время экспедиции

Щенок поддержал путешественников во время экспедиции
Щенок поддержал путешественников во время экспедиции

Американец Седар Райт вместе и Алексом Хоннольдом снимали свои путешествия под названием Sufferfest для телеканала National Geographic. Они ехали по пустыне на велосипедах и взбирались на горные вершины. Неожиданно в пустынном месте искатели приключений наткнулись на щенка.

Во время одной остановки Седар услышал, что кто-то скулит. В старой покрышке он обнаружил свернувшегося калачиком щенка.

Они назвали его Sufferpup (Страдалец). Путешественники накормили щенка сыром и положили в спальный мешок.

Седар говорит, что путешествие было не из лёгких и вечером приятно было обнять щенка.

Когда экспедиция закончилась, мужчина пристроил щенка друзьям. Он уже подрос, и Седар всегда рад встрече с ним, когда приезжает в гости.

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