Путешествие Маленькой Амаль: кукла пройдёт 8000 км через восемь стран

По улицам турецкого города Газиантеп гуляет кукла высотой 3,5 метра. Она изображает 9-летнюю девочку-беженку, которую назвали Маленькая Амаль.

У неё благородная миссия: Амаль предстоит путешествие через восемь стран длиной 8000 километров. Так организаторы акции хотят привлечь внимание людей к положению миллионов мигрантов по всему миру, в особенности детей.

Проект называется «Прогулка». А имя Амаль переводится с арабского, как «надежда».

[Дэвид Лан, основатель проекта]:

«Рассказывая эту историю, мы хотим обратить внимание на сотни и тысячи историй о конкретных людях. Никто из них не хотел куда-то ехать. Но они были вынуждены сделать это из страха за свою жизнь и жизнь своих близких. И каждая история уникальна».

Маленькая Амаль начала путешествие с Газиантепа. Завершится оно в английском Манчестере. Путешествие через Европу повторит многие маршруты, которыми мигранты пытаются добраться до своих конечных пунктов назначения в ЕС.

[Дэвид Лан, основатель проекта]:

«Идея очень проста: очень большая кукла маленькой девочки отправляется в очень-очень длинное путешествие в поисках своей мамы. И эта история нашла отклик в сердцах огромного числа людей».

Один кукольник управляет каждой рукой, один поддерживает её торс, а ещё один находится внутри и идёт на ходулях. Двое из них сами беженцы.

[Дэвид Лан, основатель проекта]:

«Один из Эритреи, один приехал из Сирии. Его семья проделала долгий путь через Турцию и Европу».

По пути «Маленькой Амаль» хотят организовать более 100 мероприятий. Как ожидается, она пройдёт через Турцию, Грецию, Италию, Францию, а также Швейцарию, Германию и Бельгию.

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