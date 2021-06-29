81-летний пенсионер из Перми возвёл сквер своими руками

Спальный район на окраине Перми. Этот сквер – особое место для восьмидесяти-одно-летнего Владимира КОрмщикова. Он приходит сюда каждый день, но не для любования природой. Всё здесь – цветущие яблони, берёзы, сосны, рябины и 150 кустов роз – он высадил сам.

Раньше здесь были пустырь и мусорная свалка.

[Владимир Кормщиков, пенсионер]

«…Здесь эта территория вся нынешнего сквера была обсыпана торфом, и он беспощадно горел, горел просто со страшной силой, поэтому для борьбы с этим пожаром. Я много чего предпринимал: поливал, машины приглашал. Всё равно горела, поэтому мне подсказали, что можно засеять это хозяйство».

В конце 90-х трудами Владимира Михайловича здесь начал появляться сквер. За 20 лет деревья выросли. Теперь это три аллеи с ухоженными дорожками, а также полноценная зона отдыха.

[Владимир Кормщиков, пенсионер]

«Во дворах ведь ничего не было в то время. Ну где-то слабенькая самодельная скамеечка и всё. Некуда было деваться детям, родителям. Я подумал, может быть сделать здесь какую-нибудь площадку, чтобы было куда прийти людям». [Ирина Трофименко, местная жительница]:

«Я была очень удивлена, потому что я несколько раз сталкивалась с бюрократией и знаю, что даже повесить элементарно табличку на доме, это надо пройти столько инстанций, столько собрать каких-то разрешений, что руки опускаются. И когда видишь такие истории, что один человек просто взял и сделал, и в итоге появился такой большой парк, что весь район приходит сюда».

Владимир Михайлович в прошлом юрист. За 20 лет на благоустройство парка ушла бОльшая часть его пенсии. Но у него сих пор много планов: высадить новые деревья и обновить покрытие дорог.

Поначалу соседи встречали инициативу пенсионера с недоумением. Но теперь к нему присоединяется всё больше молодёжи.

[Кирилл Жирилев, житель Перми]

«Хорошее место. Главное заметно, что им занимаются. У нас зачастую как бывает: парк какой-то сделают плюс-минус, а потом никто им не занимается, в итоге бутылки, грязь, всё очень плохо выглядит. Здесь Владимир Михайлович постоянно им занимается. И это прекрасно!» [Вадим Яснов, житель Перми]

«Ещё маленькими в этом сквере гуляли, когда увидели сюжет, когда увидели по телевизору, в интернете, что этот сквер сделал именно он сам, своими руками, своими силами, своими деньгами, возникло огромное желание помочь бескорыстно, безвозмездно. По сей день стараемся помочь в свободное от работы время».

В прошлом году Владимир Михайлович победил в конкурсе National Geographic. Награду присуждали за вклад в охрану окружающей среды.

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