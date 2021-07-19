Древняя подводная гавань: Кипр приглашает дайверов

Эта древняя каменная гавань спрятана под Средиземным морем. Считается, что около 2400 лет назад её построил..

Эта древняя каменная гавань спрятана под Средиземным морем. Считается, что около 2400 лет назад её построил Деметрий I – воинственный македонский царь. Так он хотел остановить возможное вторжение его противника – правителя Египта Птолемея I.

Археологи говорят, что это незаконченное военное фортификационное сооружение. Возле него планировали размещать лучшие военно-морские корабли древнего мира, готовые отразить любое нападение.

Теперь же подводная гавань станет новой туристической достопримечательностью Кипра. На фоне спада из-за пандемии правительство намерено привлекать сюда дайверов. Это довольно новое направление. Раньше остров был больше известен благодаря своим пляжам и сёрфингу.

[Ианнис Виоларис, сотрудник Управления древностей Кипра]:

«Туристы, а также местные посетители смогут увидеть эту впечатляющую древнюю гавань, проплыть над ней, увидеть, как она была построена, и посмотреть на три её пирса».

Сейчас гавань готовят специально нанятые команды дайверов. Они убирают водоросли и устанавливают указатели.

При этом насладиться подводной морской жизнью там вряд ли получится.

[Михалис Сипонурис, владелец местного магазина для дайверов]:

«Как я уже говорил ранее, это мелководье, хорошее место для ныряния с маской и трубкой. Не уверен, что это привлечёт людей, которые не интересуются археологией и просто хотят понырять в поисках морской жизни».

Впрочем, дайвинг-туризм для острова – всё же не новость. В течение многих лет дайверы приезжали посмотреть на обломки парома MS Zenobia, который затонул в 1980 году в нескольких километрах от прибрежного города Ларнака.

На туризм приходится около 13% экономики Кипра.

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