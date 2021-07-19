Древняя подводная гавань: Кипр приглашает дайверов
Эта древняя каменная гавань спрятана под Средиземным морем. Считается, что около 2400 лет назад её построил..
Дата загрузки: 2021-07-19
Археологи говорят, что это незаконченное военное фортификационное сооружение. Возле него планировали размещать лучшие военно-морские корабли древнего мира, готовые отразить любое нападение.
Теперь же подводная гавань станет новой туристической достопримечательностью Кипра. На фоне спада из-за пандемии правительство намерено привлекать сюда дайверов. Это довольно новое направление. Раньше остров был больше известен благодаря своим пляжам и сёрфингу.
[Ианнис Виоларис, сотрудник Управления древностей Кипра]:
«Туристы, а также местные посетители смогут увидеть эту впечатляющую древнюю гавань, проплыть над ней, увидеть, как она была построена, и посмотреть на три её пирса».
Сейчас гавань готовят специально нанятые команды дайверов. Они убирают водоросли и устанавливают указатели.
При этом насладиться подводной морской жизнью там вряд ли получится.
[Михалис Сипонурис, владелец местного магазина для дайверов]:
«Как я уже говорил ранее, это мелководье, хорошее место для ныряния с маской и трубкой. Не уверен, что это привлечёт людей, которые не интересуются археологией и просто хотят понырять в поисках морской жизни».
Впрочем, дайвинг-туризм для острова – всё же не новость. В течение многих лет дайверы приезжали посмотреть на обломки парома MS Zenobia, который затонул в 1980 году в нескольких километрах от прибрежного города Ларнака.
На туризм приходится около 13% экономики Кипра.
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