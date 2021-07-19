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Древняя подводная гавань: Кипр приглашает дайверов

Древняя подводная гавань: Кипр приглашает дайверов

Эта древняя каменная гавань спрятана под Средиземным морем. Считается, что около 2400 лет назад её построил..

Дата загрузки: 2021-07-19

Эта древняя каменная гавань спрятана под Средиземным морем. Считается, что около 2400 лет назад её построил Деметрий I – воинственный македонский царь. Так он хотел остановить возможное вторжение его противника – правителя Египта Птолемея I.

Археологи говорят, что это незаконченное военное фортификационное сооружение. Возле него планировали размещать лучшие военно-морские корабли древнего мира, готовые отразить любое нападение.

Теперь же подводная гавань станет новой туристической достопримечательностью Кипра. На фоне спада из-за пандемии правительство намерено привлекать сюда дайверов. Это довольно новое направление. Раньше остров был больше известен благодаря своим пляжам и сёрфингу.

[Ианнис Виоларис, сотрудник Управления древностей Кипра]:
«Туристы, а также местные посетители смогут увидеть эту впечатляющую древнюю гавань, проплыть над ней, увидеть, как она была построена, и посмотреть на три её пирса».

Сейчас гавань готовят специально нанятые команды дайверов. Они убирают водоросли и устанавливают указатели.

При этом насладиться подводной морской жизнью там вряд ли получится.

[Михалис Сипонурис, владелец местного магазина для дайверов]:
«Как я уже говорил ранее, это мелководье, хорошее место для ныряния с маской и трубкой. Не уверен, что это привлечёт людей, которые не интересуются археологией и просто хотят понырять в поисках морской жизни».

Впрочем, дайвинг-туризм для острова – всё же не новость. В течение многих лет дайверы приезжали посмотреть на обломки парома MS Zenobia, который затонул в 1980 году в нескольких километрах от прибрежного города Ларнака.

На туризм приходится около 13% экономики Кипра.
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