81-летний альпинист хочет покорить почти 300 вершин в Шотландии

Британский дедушка Ник Гарднер только что покорил гору высотой 1020 метров в Шотландии. Стоя на вершине..

Британский дедушка Ник Гарднер только что покорил гору высотой 1020 метров в Шотландии. Стоя на вершине Бушель-Этив-Мор, 81-летний альпинист радуется как ребёнок.

[Ник Гарднер, альпинист]:

«Тут не обойтись без шапки, перчаток и ветровки, но здесь просто великолепно. Мне намного лучше на вершине, чем дома в тепле».

Но не только детская мечта позвала Ника в горы – у него благородная миссия. Пожилой альпинист собирает деньги для благотворительных британских компаний, которые помогают людям с остеопорозом и болезнью Альцгеймера.

Именно эти два недуга разлучили Ника с его женой Джанет. 30 лет они прожили бок о бок в отдалённом уголке Шотландии. Но теперь женщина нуждается в круглосуточном уходе и лежит в больнице.

Ник внезапно остался один в четырёх стенах. Накатило отчаяние. Тогда-то и решил пойти в горы. Поставил цель – подняться на 282 шотландских вершины высотой больше 1000 метров за 1200 дней.

[Ник Гарднер, альпинист]:

«Эти восхождения помогли мне немного отвлечься. Нужно было найти какое-то занятие, иначе я бы сошёл с ума. Я в этом уверен».

Дедушка начал восхождения в 80 лет. Покорил уже 87 вершин. Фотоотчёт о своих достижениях выкладывает в Facebook и Instagram. Для сбора средств завёл специальную страничку.

[Ник Гарднер, альпинист]:

«Я поднялся, кажется, на третью гору и случайно разговорился с другими альпинистами. В беседе вскользь упомянул, почему покоряю горы. Альпинисты просто не могли в это поверить».

Теперь Ник при встрече с альпинистами всегда рассказывает о своей миссии. Так что большую часть пожертвований внесли именно они. Британец собрал уже более 30 тысяч фунтов. Конечная цель – 40 тысяч.

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