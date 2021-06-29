Из-за туристов Венецию могут включить в список ЮНЕСКО

Венеция может войти в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. Это связано с негативными..

Венеция может войти в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. Это связано с негативными последствиями массового туризма. В 2019 году здесь побывало 25 миллионов гостей.

В то же время почти год Венеция пустовала, хотя очень зависит от туристического потока. И сейчас, когда здесь снова начинают появляться иностранцы, местные жители задумались о том, как сократить ущерб.

Администрация города представила новый план выхода из карантина. Он призван превратить Венецию в «мировую столицу устойчивого развития», а также привлечь финансирование из фонда восстановления ЕС.

[Никола Пианон, соавтор плана]:

«Во время COVID-19 мы видели, что, когда туристы уезжают, город умирает. У нас есть серьёзная проблема в туристической сфере, которая заключается в депопуляции. Число жителей исторического центра с каждым годом сокращается на тысячу, из-за того, что люди не могут арендовать жильё или его купить».

Никола Пианон – уроженец Венеции и один из авторов новой концепции. Он призывает ограничить въезд для однодневных туристов, увеличить число постоянных жителей, обеспечив их жильём, уменьшить количество квартир, сдаваемых туристам в аренду, а также защитить венецианских ремесленников.

Проект предполагает привлечение около 12 тысяч новых жителей и создание до 20 тысяч новых рабочих мест. Для этого потребуются от 2,5 до 4 миллиардов евро инвестиций.

Ещё в прошлом году власти города хотели ввести налог для однодневных туристов, которые не ночуют в городе. А таких здесь около 80%. В 2019 их число составило 19 миллионов.

Также рядом с главным железнодорожным вокзалом установили высокотехнологичную диспетчерскую. С её помощью по данным сотовых телефонов можно определить, сколько туристов находится в Венеции и откуда они приехали.

В 1977 году в Венеции проживало более 100 тысяч человек. Сегодня горожан – чуть более 50 тысяч.

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