Портики Болоньи могут стать Всемирным наследием ЮНЕСКО

Они укрывают от дождя и солнца и украшают чуть ли не весь итальянский город Болонья. Их..

[Элена Бонези, искусствовед]:

«Портики есть и в других итальянских городах, но нигде нет так много, как в Болонье. В историческом центре крытые галереи протянулись на 40 километров, а если учесть портики за городом, то их общая протяжённость – более 50 километров».

Они укрывают от дождя и солнца и украшают чуть ли не весь итальянский город Болонья. Их называют портики, и они претендуют на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Крытые галереи в Болонье начали строить в XI веке после основания Болонского университета. В город устремилось много людей, и жилья не хватало. Тогда возле зданий стали появляться пристройки в виде портиков, над которыми располагались комнаты. А в конце XIII века строить крытую галерею возле жилых зданий стало обязательным.

[Элена Бонези, искусствовед]:

«По закону, к каждому зданию нужно было пристроить портик. Сама пешеходная зона не принадлежала владельцам, однако они должны были убирать её и ремонтировать. Правило действует до сих пор».

Крытые галереи Болоньи отличаются стилями и сделаны из разных материалов. Самый длинный портик ведёт к базилике Мадонна-ди-Сан-Лука. Он протянулся почти на четыре километра, а украшают его более 660 арок.

[жительница Болоньи]:

«Когда я приезжаю в другие города, всегда удивляюсь отсутствию портиков. Они защищают от дождя, от любой непогоды. Безусловно, портики – уникальная особенность нашего города».

Портики Болоньи добавили в предварительный список Всемирного наследия в 2006 году. Их судьба может решиться на нынешней сессии ЮНЕСКО. В заявку включены 12 самых знаковых крытых галерей.

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