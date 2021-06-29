Британка делает открытки из мусора с берегов Темзы

Без работы и на строгом карантине. Так 34-летняя британка Флора встретила в Лондоне весну прошлого года...

Без работы и на строгом карантине. Так 34-летняя британка Флора встретила в Лондоне весну прошлого года.

Прогуливаясь по берегу Темзы, чтобы отвлечься от волнений и страхов, она неожиданно придумала полезный способ заработать. Женщина решила создавать вдохновляющие открытки, используя пластиковый мусор с пляжей. Так соединились творчество и забота об экологии.

[Флора Блатуэйт, создательница открыток из мусора]:

«Я не могла поехать в деревню, на природу, как любила раньше. Мы все застряли в Лондоне. Темза стала для меня своего рода убежищем, где я могла гулять и делать что-то полезное».

Глядя на пляжи, Флора обратила внимание не только на сами груды мусора, но также на то, какие они разноцветные.

[Флора Блатуэйт, создательница открыток из мусора]:

«Это какая-то красная деталь от крышки бутылки. Мне нравится цвет, и это хороший, прочный пластик. Сделаю из него какое-нибудь большое колесо, колесо большого трактора, или нарежу для украшения открыток. Да, определённо, находка дня».

Дома Флора моет и внимательно сортирует весь мусор. Она дипломированный географ без художественного образования. Отличительная черта её творчества – минималистичный дизайн и оригинальная подпись.

[Флора Блатуэйт, создательница открыток из мусора]:

«Я хочу, чтобы весь процесс был как можно более экологичным. Моя цель – донести это послание через открытку. Всё, что я использую, вплоть до упаковки, – из переработанного материала».

Каждую неделю она изготавливает и продаёт по несколько тысяч таких открыток. На них обязательно указывает, где был найден конкретный пластиковый фрагмент.

[Флора Блатуэйт, создательница открыток из мусора]:

«Я видела много документальных фильмов, читала о загрязнении пластиком, но, когда впервые стала сама убирать пляжи и увидела это своими глазами, я была просто поражена. Когда видишь толщу мусора в водорослях и песке, думаешь, как много всего. А ведь это лишь маленькая частица».

Цель Флоры – вдохновить людей заботиться об окружающей среде и бережно относиться к природным ресурсам.

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