Внесут ли Беломорские и Онежские петроглифы в Карелии в список ЮНЕСКО?

Вот так выглядят наскальные изображения оленей в местечке Залавруга в Карелии. Они только малая часть Беломорских..

Вот так выглядят наскальные изображения оленей в местечке Залавруга в Карелии. Они только малая часть Беломорских петроглифов, созданных древними людьми на островах реки Выг.

[Алексей Вербов, куратор археологического комплекса]:

«Самые большие в мире изображения оленей на петроглифах. Вот первый – шея, голова, одна нога, вторая. Второй и третий».

В 2018 году Беломорские петроглифы включили в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Их статус определят на 44-й сессии Комитета организации, которая началась 16 июля.

[Алексей Вербов, куратор археологического комплекса]:

«Петроглифов много во всём мире. Строго говоря, есть скопления крупнее по количеству, чем у нас, и древнее – до 40 тысяч лет. Но именно по этому показателю, то есть сцены, композиции в движении, развитии, динамике – это такие древние комиксы. Такого точно нигде в мире нет». [турист]:

«Трудно представить, что такие древние изображения до сих пор сохранились. Хорошо, что есть возможность увидеть их своими глазами».

На статус объекта Всемирного наследия претендуют и Онежские петроглифы. Они расположены на восточном побережье Онежского озера и разбросаны группами на скалах. В общей сложности эти петроглифы занимают участок длиной 20 километров и включают 1100 изображений и знаков.

Беломорские петроглифы также состоят из разрозненных групп, в которых насчитывается более 3000 изображений людей, животных, сцен сражений, охоты и ритуалов.

[Татьяна Головина, директор Беломорского музея петроглифов]:

«Белухи, северные олени, лоси, лебеди – крупные птицы – это то, что позволяло древнему человеку выжить, потому что, конечно, это эпоха позднего неолита – 5-6 тысяч лет насчитывается этим выбивкам».

Древние люди создавали наскальные изображения с помощью инструментов, сделанных из кварца. Учёные попробовали выбить в камне рисунок, используя такой же инструмент. Над линией длиной 10 сантиметров пришлось поработать полчаса.

Беломорские петроглифы открыли 95 лет назад, а Онежские изучают с начала XIX века. Внесение этих объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО поможет не только их сохранению, но и развитию региона.

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