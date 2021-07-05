После схода оползня в Японии продолжают искать 80 человек

В Японии продолжаются поисково-спасательные работы в городе Атами. Здесь сошёл оползень, и под завалами могут находиться..

[Наото Дате, очевидец]:

«Раньше, десятки лет назад, у нас сходили небольшие оползни. Но такой большой, что пришлось даже привлекать спасателей из Токио, – впервые».

В Японии продолжаются поисково-спасательные работы в городе Атами. Здесь сошёл оползень, и под завалами могут находиться до 80 человек. Подтверждена гибель троих. Ещё несколько десятков пострадавших удалось спасти. Повреждено около 130 домов.

На месте работает около полутора тысяч спасателей.

Оползень сошёл утром в субботу после сильнейшего ливня. В некоторых районах за сутки выпала июльская месячная норма осадков. Потоки грязи с камнями устремились по городским улицам на два километра.

[Наото Дате, очевидец]:

«Когда я увидел, что произошло, мне просто хотелось плакать. Этот район находится в долине между горами, и здесь течёт небольшая речка. Над ней крутой склон, и селевой поток устремился вниз по склону и превратился в реку. Там живёт много пожилых, и мысль о том, что кто-то мог не спастись, очень расстраивала».

Город Атами находится в 90 километрах юго-западнее Токио. Здесь живёт почти 36 тысяч человек. Эвакуированных из зоны бедствия жителей разместили в специальных центрах и в школьных зданиях.

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