После схода оползня в Японии продолжают искать 80 человек
В Японии продолжаются поисково-спасательные работы в городе Атами. Здесь сошёл оползень, и под завалами могут находиться..
Дата загрузки: 2021-07-06
[Наото Дате, очевидец]:
«Раньше, десятки лет назад, у нас сходили небольшие оползни. Но такой большой, что пришлось даже привлекать спасателей из Токио, – впервые».
На месте работает около полутора тысяч спасателей.
Оползень сошёл утром в субботу после сильнейшего ливня. В некоторых районах за сутки выпала июльская месячная норма осадков. Потоки грязи с камнями устремились по городским улицам на два километра.
[Наото Дате, очевидец]:
«Когда я увидел, что произошло, мне просто хотелось плакать. Этот район находится в долине между горами, и здесь течёт небольшая речка. Над ней крутой склон, и селевой поток устремился вниз по склону и превратился в реку. Там живёт много пожилых, и мысль о том, что кто-то мог не спастись, очень расстраивала».
Город Атами находится в 90 километрах юго-западнее Токио. Здесь живёт почти 36 тысяч человек. Эвакуированных из зоны бедствия жителей разместили в специальных центрах и в школьных зданиях.
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