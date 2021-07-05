Полуфинал Евро-2020: Англия сыграет с Данией, Италия встретится с Испанией

Болельщики сборной Англии с ликованием покинули Олимпийский стадион в Риме. Национальная команда разгромила Украину со счётом..

Болельщики сборной Англии с ликованием покинули Олимпийский стадион в Риме. Национальная команда разгромила Украину со счётом 4:0 и впервые за 25 лет вышла в полуфинал чемпионата Европы.

Два мяча забил нападающий Гарри Кейн. Авторами двух других голов стали центральный защитник Гарри Магуайр и полузащитник Джордан Хендерсон.

[Нил Баггет, болельщик сборной Англии]:

«В полуфинал вышли две очень хорошие команды – Италия и Испания. Думаю, наша сборная много владела мячом, много била по воротам, и это обещает хорошую игру в финале. Думаю, в финал выйдут Италия и Англия, но никогда не знаешь наверняка».

В Лондоне болельщики также эмоционально отпраздновали победу национальной сборной.

[Роберт, болельщик сборной Англии]:

«У меня отличное настроение. Мы сыграем с Данией в полуфинале, и, думаю, определённо сможем победить. Потом встретимся с Испанией или Италией. У нас есть отличная возможность выиграть крупный турнир впервые с 1966 года».

Дания также впервые с 92-го года вышла в полуфинал крупного футбольного турнира. Скандинавы победили чехов со счётом 2:1. Матч прошёл на стадионе в Баку.

У чехов после разрушительного смерча футбол отошёл на задний план. Тем не менее в пострадавшей деревне Моравска-Нова-Вес установили большой экран, чтобы болельщики смогли увидеть ход четвертьфинальной игры.

Чешский нападающий Патрик Шик забил пятый в турнире гол и вместе Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата. Впрочем, от поражения сборную Чехии это не спасло.

[Марек, болельщик сборной Чехии]:

«С этим флагом мы отправились в Будапешт в Венгрию и выиграли со счётом 2:0. А сегодня проиграли, но что поделаешь. Жизнь продолжается».

В конце прошлой недели в Мюнхене итальянские футболисты победили бельгийцев со счётом 2:1, а испанцы забили три мяча в ворота Швейцарии, пропустив только один. Матч прошёл в Санкт-Петербурге.

Теперь Италия и Испания встретятся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 6 июля. Днём позже там же сыграют Англия и Дания.

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