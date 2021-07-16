Не менее 48 погибших: Европу топят небывалые ливни

48 погибших и десятки пропавших без вести. Таковы последствия непогоды, которая обрушилась на западную Европу. Рекордные..

48 погибших и десятки пропавших без вести. Таковы последствия непогоды, которая обрушилась на западную Европу. Рекордные ливни и ураганы топят города.

Больше всего жертв в Германии – не менее 42 человек. Из них 18 погибли в винодельческом регионе Арвайлер земли Рейнланд-Пфальц. Река Ар, впадающая в Рейн, вышла из берегов и смыла несколько домов. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

Ещё 15 человек погибли в районе Ойскирхен к югу от города Бонн. На помощь полиции направили десятки военных.

В Бельгии – не менее шести жертв. Двое мужчин погибли на юге страны. А в центральной коммуне Рандё пропала 15-летняя девочка. Её смыло разлившейся рекой. На востоке, в Пепенстере, из-за наводнения рухнуло около десяти домов. Жители ещё более тысячи были эвакуированы.

Это город Льеж. Здесь затопило дороги и дома. Повреждены автомобили и инфраструктура.

[местный житель]:

«Я такого ещё не видел. Просто поразительно. Если честно, не думал, что в Бельгии такое может произойти». [местная жительница]:

«Мы боимся, у нас паника. Дочь должна сегодня вернуться домой. Это большой стресс и волнение. Мы вернулись с работы, потому что быть там небезопасно. Страшно».

В Нидерландах наводнение повредило много жилых строений в южной провинции Лимбург. Кроме того, пришлось эвакуировать несколько домов престарелых.

Также небывалые ливни прошли в Люксембурге, Швейцарии и Франции.

А это Турция. Здесь проливные дожди вызвали внезапные наводнения и оползни в черноморской провинции Ризе. По меньшей мере, шесть человек погибли и двое пропали без вести в результате обрушения домов. Также власти говорят, что внезапные наводнения вызвали отключение электроэнергии и перекрыли доступ к десяткам деревень.

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