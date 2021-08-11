В пожарах в Алжире погибли более 40 человек
Уже 42 человека погибли в результате лесных пожаров в Алжире. В том числе – 25 военных,..
Дата загрузки: 2021-08-11
[Салах, пожарный]:
«Не могу сказать, что мы побеждаем огонь, но боремся с ним всеми силами, и да поможет нам Бог».
Пожары на севере Алжира начались в понедельник. Очагов – десятки, в целом – около 50 штук в 16 провинциях страны. Власти уверены, что это был умышленный поджёг.
Гористый регион Кабилия к востоку от столицы почти целиком покрыт густым дымом.
Местные жители пытаются отвоевать у стихии уцелевшие дома.
[Фарид, житель деревни]:
«Мы боремся с огнём, чтобы защитить хотя бы дома. Мы эвакуировали стариков, а сами, как видите, остались».
[Акли, житель деревни]:
«У нас здесь трое погибших. В другой деревне – ещё четверо. Больница переполнена».
Бежавшие от пожара жители посёлков селятся в отелях, хостелах и зданиях учебных заведений.
Власти Алжира планируют запросить международную помощь в тушении пожаров.
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