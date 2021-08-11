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В пожарах в Алжире погибли более 40 человек

В пожарах в Алжире погибли более 40 человек

Уже 42 человека погибли в результате лесных пожаров в Алжире. В том числе – 25 военных,..

Дата загрузки: 2021-08-11

Уже 42 человека погибли в результате лесных пожаров в Алжире. В том числе – 25 военных, которых направили тушить огонь. Ещё больше сильно пострадали.

[Салах, пожарный]:
«Не могу сказать, что мы побеждаем огонь, но боремся с ним всеми силами, и да поможет нам Бог».

Пожары на севере Алжира начались в понедельник. Очагов – десятки, в целом – около 50 штук в 16 провинциях страны. Власти уверены, что это был умышленный поджёг.

Гористый регион Кабилия к востоку от столицы почти целиком покрыт густым дымом.

Местные жители пытаются отвоевать у стихии уцелевшие дома.

[Фарид, житель деревни]:
«Мы боремся с огнём, чтобы защитить хотя бы дома. Мы эвакуировали стариков, а сами, как видите, остались».

[Акли, житель деревни]:
«У нас здесь трое погибших. В другой деревне – ещё четверо. Больница переполнена».

Бежавшие от пожара жители посёлков селятся в отелях, хостелах и зданиях учебных заведений.

Власти Алжира планируют запросить международную помощь в тушении пожаров.
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