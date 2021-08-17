Рекордные осадки в Японии: затопленные дома и оползни
Экскаваторы убирают мусор и грязь на улицах японского города Соэда. Здесь сошёл оползень после нескольких дней..
Дата загрузки: 2021-08-17
Её доставали около 18 часов. После женщину доставили в больницу, и врачи с удивлением обнаружили, что никаких серьёзных травм у неё нет.
Один местный житель вспоминает свои переживания, когда началось бедствие.
[Рёдзи Ватакабэ, владелец магазина]:
«Дождь лил долго. В 2017 году здесь был подобный катаклизм. В то время вода залилась в наш дом. Я очень боялся, что это повторится. Я наблюдал за рекой с 12 по 15 августа, поскольку боялся, что уровень воды поднимется, и мой дом затопит. Было очень утомительно постоянно об этом думать».
Сейчас дожди обрушились почти на всю территорию Японии, затапливая дороги и дома. Регистрируют рекордные уровни осадков, особенно на юге Японского архипелага – острове Кюсю. Из-за дождей разливаются реки. Также в горных регионах участились оползни.
Метеорологическое бюро Японии предупреждает, что в ближайшие дни дожди продолжатся и опасность наводнений и оползней по-прежнему очень высокая.
Короткая ссылка на эту страницу: