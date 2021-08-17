Рекордные осадки в Японии: затопленные дома и оползни

Экскаваторы убирают мусор и грязь на улицах японского города Соэда. Здесь сошёл оползень после нескольких дней..

Экскаваторы убирают мусор и грязь на улицах японского города Соэда. Здесь сошёл оползень после нескольких дней проливных дождей. Он разрушил один дом и чуть не похоронил под слоем грязи 75-летнюю местную жительницу.

Её доставали около 18 часов. После женщину доставили в больницу, и врачи с удивлением обнаружили, что никаких серьёзных травм у неё нет.

Один местный житель вспоминает свои переживания, когда началось бедствие.

[Рёдзи Ватакабэ, владелец магазина]:

«Дождь лил долго. В 2017 году здесь был подобный катаклизм. В то время вода залилась в наш дом. Я очень боялся, что это повторится. Я наблюдал за рекой с 12 по 15 августа, поскольку боялся, что уровень воды поднимется, и мой дом затопит. Было очень утомительно постоянно об этом думать».

Сейчас дожди обрушились почти на всю территорию Японии, затапливая дороги и дома. Регистрируют рекордные уровни осадков, особенно на юге Японского архипелага – острове Кюсю. Из-за дождей разливаются реки. Также в горных регионах участились оползни.

Метеорологическое бюро Японии предупреждает, что в ближайшие дни дожди продолжатся и опасность наводнений и оползней по-прежнему очень высокая.

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