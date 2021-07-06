Индийские ткачи с трудом выживают из-за карантинных ограничений
В южно-индийском округе Мадурай увядает индустрия производства традиционных нарядов. Трудности начались с приходом пандемии. Не стало..
Дата загрузки: 2021-07-06
[Раманатхан, ткач]:
«Раньше доход приносили и иностранные туристы, и местные жители. Но из-за коронавируса пострадали все, а у нас больше нет продаж и возникли другие трудности».
Ткачи много зарабатывали на том, что делали шёлковую ткань для сари. Традиционный наряд покупали туристы, а также местные жители, участвовавшие в свадебных торжествах.
Теперь же спроса на сари почти нет. Более того, власти повысили налоги, что ещё сильнее ударило по производителям. Ткачи говорят, что с трудом выживают.
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