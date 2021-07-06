Индийские ткачи с трудом выживают из-за карантинных ограничений

[Раманатхан, ткач]:

«Раньше доход приносили и иностранные туристы, и местные жители. Но из-за коронавируса пострадали все, а у нас больше нет продаж и возникли другие трудности».

В южно-индийском округе Мадурай увядает индустрия производства традиционных нарядов. Трудности начались с приходом пандемии. Не стало иностранных туристов. К тому же власти запретили массовые собрания. А это значит, что теперь нельзя приглашать много гостей на свадьбы.

Ткачи много зарабатывали на том, что делали шёлковую ткань для сари. Традиционный наряд покупали туристы, а также местные жители, участвовавшие в свадебных торжествах.

Теперь же спроса на сари почти нет. Более того, власти повысили налоги, что ещё сильнее ударило по производителям. Ткачи говорят, что с трудом выживают.

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