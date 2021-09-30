В Швеции сняли почти все карантинные ограничения

Шведы могут вздохнуть свободно. В стране сняли почти все карантинные ограничения, действовавшие из-за пандемии коронавируса. Меры..

[жительница Стокгольма]:

«Сегодня чувствуется разница, и это хорошо. В поезде гораздо больше народу, но мне нравится». [житель Стокгольма]:

«Да, в поездах и автобусах людей чуть больше».

Шведы могут вздохнуть свободно. В стране сняли почти все карантинные ограничения, действовавшие из-за пандемии коронавируса. Меры отменили 29 сентября.

Так, сняты ограничения на число людей в ресторанах, театрах и на стадионах. Открываются ночные клубы. Больше не нужно соблюдать соцдистанцию, и не требуют COVID-паспорта. Отменили и рекомендацию дистанционной работы – люди могут вернуться в офисы. Впрочем, в случае появления симптомов болезни всем предписано сидеть дома и сдать тест.

В Швеции полностью вакцинировано более 75% взрослого населения. При этом 82% получили хотя бы одну дозу вакцины.

В последние дни в стране не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом. В целом за всё время пандемии здесь обнаружили примерно 1,2 миллиона заражённых. Умерло почти 15 тысяч человек.

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