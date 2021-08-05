Индийские женщины – первые жертвы спада экономики из-за пандемии

Савитри Деви – одна из 15 миллионов индийцев, потерявших работу во время пандемии. Её уволили с..

Савитри Деви – одна из 15 миллионов индийцев, потерявших работу во время пандемии. Её уволили с швейной фабрики в Нью-Дели весной прошлого года. С тех пор она безуспешно ищет новое место.

[Савитри Деви, безработная]:

«У меня почти ничего нет. Иногда есть из чего приготовить еду, а иногда – нет».

60% потерявших работу во время пандемии в Индии – женщины. При этом почти половину из них уволили без возможности вернуться на своё место.

На этой швейной фабрике раньше работало 40 человек, в том числе 12 женщин. Сейчас здесь трудятся только шестеро мужчин. Женщин не принимают, потому что они должны заботиться о семьях и не могут работать сверх нормы.

[Чандра Димри, владелец фабрики]:

«При любой проблеме женщины сразу оказываются под ударом. Когда ищешь способ сократить затраты, то первым делом увольняешь своих работников».

В пригороде Нью-Дели находятся сотни фабрик и мастерских. Раньше здесь охотно принимали неквалифицированных работников. Теперь на многих предприятиях идёт автоматизация и штат сотрудников сокращают. А на работу предпочитают брать специалистов.

[Картик Бансал, владелец завода]:

«Женщины выполняли всю неквалифицированную работу, где особых навыков не нужно. Но теперь нам нужны профессионалы, которые могут работать в два раза быстрее неквалифицированных сотрудников, к тому же с лучшим качеством и большей эффективностью».

Как ожидается, очередная волна эпидемии нанесёт ещё больший удар по экономике. При этом Индия уже переживает худшую рецессию за последние 70 лет.

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