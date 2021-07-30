Овощи по-тайски: как южносуданцев учат выживать

Овощи по-тайски жарят посреди грядок с созревающим урожаем. Но это не Бангкок. Это столица Южного Судана..

Овощи по-тайски жарят посреди грядок с созревающим урожаем. Но это не Бангкок. Это столица Южного Судана – город Джуба.

Тайские миротворцы при миссии ООН в стране решили провести мастер-классы и обучить суданцев тонкостям своей кулинарии. И не только. Они также рассказывают, как выращивать зелень и овощи, которые здесь обычно не произрастают.

Их помощь очень кстати, ведь за годы гражданского конфликта площадь сельхозугодий в стране значительно сократилась.

Один из участников мастер-класса – суданец Яак. Он живёт в лагере для вынужденных переселенцев.

[Яак, житель Южного Судана]:

«Мне показали, как правильно это делать, я всё усвоил и теперь могу заниматься выращиванием самостоятельно».

Гуманитарная ситуация в Южном Судане непростая. Многие люди зависят от международной помощи.

[Кайсин Сасуни, участник мастер-класса]:

«Несмотря на то, что мы лишь небольшая часть Миссии ООН в Южном Судане, мы стараемся делать всё возможное, чтобы развивать и поддерживать это сообщество и эту страну. В будущем это принесёт ей благополучие».

Насилие в Южном Судане вспыхнуло в 2013 году, через два года после обретения страной независимости. За территории сражаются армия и оппозиция. В ходе боёв уже погибло более 400 тысяч человек. Ещё около четырёх миллионов обратились в бегство.

Тайские военные пробудут в Южном Судане ещё три месяца. Однако они уже передали грядки с растениями в распоряжение местной полиции.

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