Телеканал NTD

Индийские женщины выращивают морские водоросли и хорошо зарабатывают

Индийские женщины выращивают морские водоросли и хорошо зарабатывают

Морские водоросли помогают прожить индийским женщинам. Они создали фермы у побережья на юге страны. Теперь у..

Дата загрузки: 2021-09-28

Морские водоросли помогают прожить индийским женщинам. Они создали фермы у побережья на юге страны. Теперь у них дел невпроворот.

[Хавабиви, фермер]:
«Сначала мы собираем водоросли в море, потом приносим сюда и сушим. Затем продаём. Если урожай хороший, мы много зарабатываем. Это происходит постоянно».

Выращивать водоросли женщин подтолкнули трудности. Их мужья больше не могут ловить рыбу из-за проблем с военно-морскими силами Шри-Ланки. Индийцев часто арестовывали за предполагаемый незаконный промысел в чужих водах.

Тогда индийская научно-исследовательская станция морского рыболовства предложила семьям рыбаков создать фермы.

[Джаякумар, сотрудник Института морского рыболовства]:
«Одна женщина может обслуживать 40 плавучих островков. Поэтому каждая зарабатывает от 100 до 135 долларов в месяц».

Морские водоросли закупают пищевые, фармацевтические и текстильные компании.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...