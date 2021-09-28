Индийские женщины выращивают морские водоросли и хорошо зарабатывают
Морские водоросли помогают прожить индийским женщинам. Они создали фермы у побережья на юге страны. Теперь у..
Дата загрузки: 2021-09-28
Морские водоросли помогают прожить индийским женщинам. Они создали фермы у побережья на юге страны. Теперь у них дел невпроворот.
[Хавабиви, фермер]:
«Сначала мы собираем водоросли в море, потом приносим сюда и сушим. Затем продаём. Если урожай хороший, мы много зарабатываем. Это происходит постоянно».
Выращивать водоросли женщин подтолкнули трудности. Их мужья больше не могут ловить рыбу из-за проблем с военно-морскими силами Шри-Ланки. Индийцев часто арестовывали за предполагаемый незаконный промысел в чужих водах.
Тогда индийская научно-исследовательская станция морского рыболовства предложила семьям рыбаков создать фермы.
[Джаякумар, сотрудник Института морского рыболовства]:
«Одна женщина может обслуживать 40 плавучих островков. Поэтому каждая зарабатывает от 100 до 135 долларов в месяц».
Морские водоросли закупают пищевые, фармацевтические и текстильные компании.
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