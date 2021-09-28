Индийские женщины выращивают морские водоросли и хорошо зарабатывают

Морские водоросли помогают прожить индийским женщинам. Они создали фермы у побережья на юге страны. Теперь у..

Морские водоросли помогают прожить индийским женщинам. Они создали фермы у побережья на юге страны. Теперь у них дел невпроворот.

[Хавабиви, фермер]:

«Сначала мы собираем водоросли в море, потом приносим сюда и сушим. Затем продаём. Если урожай хороший, мы много зарабатываем. Это происходит постоянно».

Выращивать водоросли женщин подтолкнули трудности. Их мужья больше не могут ловить рыбу из-за проблем с военно-морскими силами Шри-Ланки. Индийцев часто арестовывали за предполагаемый незаконный промысел в чужих водах.

Тогда индийская научно-исследовательская станция морского рыболовства предложила семьям рыбаков создать фермы.

[Джаякумар, сотрудник Института морского рыболовства]:

«Одна женщина может обслуживать 40 плавучих островков. Поэтому каждая зарабатывает от 100 до 135 долларов в месяц».

Морские водоросли закупают пищевые, фармацевтические и текстильные компании.

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