Чемпионат мира по танго в Аргентине снова проходит вживую

Волнующая мелодия, изящные платья и строгие костюмы. В Буэнос-Айрес вернулись живые соревнования по танго. Здесь проходят..

Волнующая мелодия, изящные платья и строгие костюмы. В Буэнос-Айрес вернулись живые соревнования по танго. Здесь проходят отборочные туры чемпионата мира.

Первыми выступают танцоры, которые состязаются в категории салонного танго. Это классический стиль. Движения плавные и размеренные. Жюри оценивает взаимодействие танцоров и их элегантность.

[Факундо Пенальба, танцор]:

«Для меня танго – это исцеление объятием. Это тоска по прошлому, воспоминания и смесь других чувств. Невозможно объяснить, что несёт в себе танго, потому что в нём заложено много всего».

В прошлом году из-за пандемии чемпионат мира по танго проходил онлайн. В этот раз танцоры и выступают вживую, и присылают видеозаписи.

В чемпионате участвуют более 400 пар из 25 стран, в том числе – из России. Танцоры соревнуются в двух категориях: салонное и сценическое танго. 25 сентября жюри выберет победителей.

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