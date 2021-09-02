Как Роналду забил 111-й гол и стал лучшим бомбардиром национальных сборных

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, забив свой 111-й гол. Это произошло во..

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, забив свой 111-й гол.

Это произошло во время матча 4-го тура квалификации ЧМ-2022, в котором Португалия победила со счётом 2:1.

Роналду отправил в ворота Ирландии два гола буквально на последних минутах. А саму игру португальской сборной в целом назвали театром одного актёра.

В начале матча хозяева получили право пенальти. Когда Роналду поставил мяч на точку, защитник национальной команды Ирландии Дару О’Ши откатил мяч в сторону. После этого получил от португальца удар в лицо.

Но жёлтую карточку Роналду не получил и был допущен к пенальти. В итоге забить ему не удалось. Мяч отразил 18-летний голкипер Гэвин Базуну

Затем в конце первой половины игры Ирландия и вовсе открыла счёт.

Но Роналду всё же смог отыграться и забил дважды на 89 минуте, а затем на шестой минуте дополнительного времени, принеся своей команде победу.

Теперь по результатам четырёх матчей Португалия получила 10 очков и заняла верхнюю позицию в группе А. Сербия и Люксембург провели по три игры и набрали семь и шесть очков соответственно.

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