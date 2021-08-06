Как буркинийский прыгун завоевал первую олимпийскую медаль для своей страны

Семья африканского легкоатлета Юга Фабриса Занго наблюдает, как спортсмен зарабатывает для своей страны первую олимпийскую медаль...

Семья африканского легкоатлета Юга Фабриса Занго наблюдает, как спортсмен зарабатывает для своей страны первую олимпийскую медаль. На Играх в Токио атлет совершил тройной прыжок, который принёс ему бронзу.

Отец, брат и сёстры Юга наблюдают за соревнованиями дома у телевизора. Им пришлось хорошо поволноваться. А его мама вообще ушла в другую комнату, не выдержав напряжения.

Спортсмену удалось совершить судьбоносный прыжок только с третьей попытки. Его длина составила 17 метров 47 сантиметров.

[Фелисите Занго, мама спортсмена]:

«Я очень горжусь, очень счастлива и очень тронута. Это греет душу».

Президент страны одним из первых поздравил Занго на своей странице в Twitter.

Прыгун принёс бронзу стране в День независимости Буркина-Фасо.

[Жак Занго, отец спортсмена]:

«Это историческое событие, символ. Думаю, вся нация знает об этом. Узнав, что соревнования будут 5 августа, я сказал сыну: это историческая дата для Буркина-Фасо. Если сможешь завоевать для нас медаль, то будет здорово».

Первое место в тройном прыжке завоевал португалец Педро Пабло Пичардо. Его результат – 17 метров 98 сантиметров. Серебро досталось Чжу Ямину, который прыгнул на 17 метров 57 сантиметров.

Спортсмены из Буркина-Фасо участвуют в Олимпиадах с 1972 года. Однако до Занго ещё никому из них не удавалось подняться на пьедестал почёта.

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