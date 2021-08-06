Как буркинийский прыгун завоевал первую олимпийскую медаль для своей страны
Семья африканского легкоатлета Юга Фабриса Занго наблюдает, как спортсмен зарабатывает для своей страны первую олимпийскую медаль...
Дата загрузки: 2021-08-06
Отец, брат и сёстры Юга наблюдают за соревнованиями дома у телевизора. Им пришлось хорошо поволноваться. А его мама вообще ушла в другую комнату, не выдержав напряжения.
Спортсмену удалось совершить судьбоносный прыжок только с третьей попытки. Его длина составила 17 метров 47 сантиметров.
[Фелисите Занго, мама спортсмена]:
«Я очень горжусь, очень счастлива и очень тронута. Это греет душу».
Президент страны одним из первых поздравил Занго на своей странице в Twitter.
Прыгун принёс бронзу стране в День независимости Буркина-Фасо.
[Жак Занго, отец спортсмена]:
«Это историческое событие, символ. Думаю, вся нация знает об этом. Узнав, что соревнования будут 5 августа, я сказал сыну: это историческая дата для Буркина-Фасо. Если сможешь завоевать для нас медаль, то будет здорово».
Первое место в тройном прыжке завоевал португалец Педро Пабло Пичардо. Его результат – 17 метров 98 сантиметров. Серебро досталось Чжу Ямину, который прыгнул на 17 метров 57 сантиметров.
Спортсмены из Буркина-Фасо участвуют в Олимпиадах с 1972 года. Однако до Занго ещё никому из них не удавалось подняться на пьедестал почёта.
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